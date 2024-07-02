Кабмин выделил почти 6 миллиардов на жилье ветеранам

Министерство по делам ветеранов Украины распределило субвенций на выплату денежной компенсации для приобретения жилья по трем бюджетным программам в объеме 5,7 миллиардов гривен, предусмотренных на 2024 год. ﻿Об этом заявил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун по итогам заседания Правительства, сообщает Экономическая правда.

Он отметил, что 2 июля Кабмин утвердил это распределение, поэтому за счет распределенных средств денежную компенсацию за жилье в этом году получат почти 2500 человек.

Средства на приобретение жилья получат:

лица с инвалидностью вследствие войны I - II группы, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц;

лица с инвалидностью вследствие войны I - II группы, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств и члены семей погибших (умерших) таких ветеранов;

внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в АТО/ООС и признаны участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.



По словам Порхуна, Минветеранов собрал от областей сводную информацию о потребности на выплату денежной компенсации на приобретение жилья. В ближайшее время местные распорядители средств уже будут перечислять согласно помесячной росписи денежную компенсацию на специальные счета получателей, открытые в Ощадбанке.