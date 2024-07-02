НАТО должно гарантировать непрерывную поддержку Украине для защиты от РФ - Дуда

НАТО на саммите в Вашингтоне должна гарантировать длительную и непрерывную поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а также как минимум подтвердить неотвратимость пути Украины в Альянс. Об этом заявил глава Польского государства Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Албании Байрамом Бегаем в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Мы говорили о том, что НАТО должна гарантировать Украине длительную и непрерывную поддержку до тех пор, пока эта помощь будет необходима, чтобы эффективно защищаться от российской агрессии" , - подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс на саммите должен гарантировать "по меньшей мере неотвратимость тропы Украины в НАТО, то есть это будет зависеть исключительно от воли украинского общества".

Президент РП также поблагодарил Албанию за предоставление Украине военной помощи для противодействия российской агрессии.

По словам Дуды, НАТО должна начать "новую стратегическую политику" в отношении России. Это означает, что Брюссель должен перестать руководствоваться в отношениях с РФ основополагающим актом НАТО-Россия, который Москва давно уже много раз подняла, в частности в вопросах нераспространения ядерного оружия, располагая его в Беларуси, а также значительной милитаризации Калининградской области, граничащей с Польшей, сказал он.

"Сейчас нужна новая и жесткая политика в отношении России, которая защитит восточный фланг, весь свободный мир от российского империализма и российской агрессии" , - подчеркнул Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что двумя "фундаментальными пунктами" на саммите НАТО должна быть постоянная поддержка Киева до завершения войны и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, а также жесткая политика в отношении России.

Дуда также отметил, что приоритетом Польского председательства в Совете ЕС в первой половине следующего года будут действия, направленные на интеграцию Албании, других стран Западных Балкан, а также Украины и Молдовы в Евросоюз.

В свою очередь Бегай подчеркнул, что лучшим средством для противодействия российской агрессии является объединенная Европа, а значит, расширение Евросоюза. Он выразил надежду, что Польское председательство в ЕС в первом полугодии следующего года повлияет на процесс евроинтеграции всего балканского региона. Российскую агрессию в Украине президент Албании назвал "наибольшей угрозой миру и безопасности в Европе".

"Албания выражает свою полную солидарность с Украиной и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" , - подчеркнул албанский лидер.

Он добавил, что в контексте российской агрессии Украину нужно поддерживать так долго, сколько она в этом будет нуждаться.

"Это не благотворительность, а наша общая инвестиция в наше будущее и мир в мире. Мы верим в будущее Украины в евроатлантической семье, и мы поддерживаем стремление Украины стать членом НАТО" , - подчеркнул Бегай.

Он напомнил, что несколько месяцев назад Албания совместно с Украиной организовали саммит Украина – Западные Балканы, в ходе которого все страны Западных Балкан выразили свою поддержку Украине, осуждая неспровоцированную российскую агрессию против Украины.