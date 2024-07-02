КНДР собралась экспортировать в Россию джинсы и обувь

На фоне сближения с кремлевским режимом КНДР намерена поставлять в РФ не только дешевую рабочую силу и снаряды для войны против Украины, но и свою обувь, одежду и различные аксессуары, сообщает Новое время.

Об этом сообщили российские пропагандисты, сразу же начав всячески нахваливать северокорейскую продукцию, утверждая, что с учетом ухода из страны европейских брендов она будет пользоваться у «глубинного народа» неплохим спросом.

По их словам, помимо кроссовок и женских сумок, речь идет также и о джинсах, которые в самой КНДР считаются один из символов западного мира, противоречащим основополагающим идеям чучхе.

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