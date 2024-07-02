КНДР собралась экспортировать в Россию джинсы и обувь
На фоне сближения с кремлевским режимом КНДР намерена поставлять в РФ не только дешевую рабочую силу и снаряды для войны против Украины, но и свою обувь, одежду и различные аксессуары, сообщает Новое время.
Об этом сообщили российские пропагандисты, сразу же начав всячески нахваливать северокорейскую продукцию, утверждая, что с учетом ухода из страны европейских брендов она будет пользоваться у «глубинного народа» неплохим спросом.
По их словам, помимо кроссовок и женских сумок, речь идет также и о джинсах, которые в самой КНДР считаются один из символов западного мира, противоречащим основополагающим идеям чучхе.
«В Северной Корее сейчас, несмотря на стереотипы, производят неплохую одежду, там крутые швеи и бюджетные цены на ткани. Джинсы могут сшить по любым лекалам, в том числе с учетом современных трендов. Также, по словам экспертов, в стране выпускают неплохие сумки и обувь — кроссы, например, по качеству не уступают всяким там адикам и ньюбэлэнсам», — убеждают россиян в провластных Telegram-каналах.