КНДР зібралася експортувати до Росії джинси та взуття
На тлі зближення з кремлівським режимом КНДР має намір постачати до РФ не лише дешеву робочу силу та снаряди для війни проти України, а й своє взуття, одяг та різноманітні аксесуари, повідомляє Новое время.
Про це повідомили російські пропагандисти, відразу ж почавши всіляко нахвалювати північнокорейську продукцію, стверджуючи, що з урахуванням зникнення європейських брендів вона матиме серед «глибинного народу» непоганий попит.
За їхніми словами, окрім кросівок і жіночих сумок, йдеться також і про джинси, які у самій КНДР вважається одним із символів західного світу, що суперечить основним ідеям чучхе.
«У Північній Кореї зараз, незважаючи на стереотипи, виробляють непоганий одяг, там круті швачки та бюджетні ціни на тканини. Джинси можуть пошити з будь-яких лекал, у тому числі з урахуванням сучасних трендів. Також, за словами експертів, у країні випускають непогані сумки та взуття — кроси, наприклад, за якістю не поступаються будь-яким адікам і ньюбеленсам», — переконують росіян у провладних Telegram-каналах.