КНДР зібралася експортувати до Росії джинси та взуття

На тлі зближення з кремлівським режимом КНДР має намір постачати до РФ не лише дешеву робочу силу та снаряди для війни проти України, а й своє взуття, одяг та різноманітні аксесуари, повідомляє Новое время.

Про це повідомили російські пропагандисти, відразу ж почавши всіляко нахвалювати північнокорейську продукцію, стверджуючи, що з урахуванням зникнення європейських брендів вона матиме серед «глибинного народу» непоганий попит.

За їхніми словами, окрім кросівок і жіночих сумок, йдеться також і про джинси, які у самій КНДР вважається одним із символів західного світу, що суперечить основним ідеям чучхе.

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