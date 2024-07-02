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КНДР зібралася експортувати до Росії джинси та взуття

КНДР зібралася експортувати до Росії джинси та взуття
Фото: Рixabay

На тлі зближення з кремлівським режимом КНДР має намір постачати до РФ не лише дешеву робочу силу та снаряди для війни проти України, а й своє взуття, одяг та різноманітні аксесуари, повідомляє Новое время.

Про це повідомили російські пропагандисти, відразу ж почавши всіляко нахвалювати північнокорейську продукцію, стверджуючи, що з урахуванням зникнення європейських брендів вона матиме серед «глибинного народу» непоганий попит.

За їхніми словами, окрім кросівок і жіночих сумок, йдеться також і про джинси, які у самій КНДР вважається одним із символів західного світу, що суперечить основним ідеям чучхе.

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Скріншот t.me/shot_proverka
«У Північній Кореї зараз, незважаючи на стереотипи, виробляють непоганий одяг, там круті швачки та бюджетні ціни на тканини. Джинси можуть пошити з будь-яких лекал, у тому числі з урахуванням сучасних трендів. Також, за словами експертів, у країні випускають непогані сумки та взуття — кроси, наприклад, за якістю не поступаються будь-яким адікам і ньюбеленсам», — переконують росіян у провладних Telegram-каналах.

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