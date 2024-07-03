Дубинский выполнял задачи российского ГРУ вместе с Деркачем и Сивковичем - СМИ

Экс-нардеп Андрей Деркач и "слуга народа" Александр Дубинский поддерживали связь с ГРУ РФ, готовя пресс-конференции с целью дискредитации власти Украины.﻿ Об этом свидетельствует протокол допроса, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно протоколу, который есть в распоряжении издания, свидетель отбывает наказание по ст. 111 (госизмена). По его словам, он был посредником между экс-нардепом Андреем Деркачем и ГРУ РФ. Мужчина выезжал в РФ для подготовки встреч Деркача и руководства ГРУ РФ.

20 ноября 2019 года Деркач и нардеп Александр Дубинский провели пресс-конференцию "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства".

За несколько недель до этого, рассказал свидетель, Дубинский посетил Санкт-Петербург, где встретился с кураторами от ГУ ГШ ВС РФ. Деркач сам ему сообщил, что позывной Дубинского - "Буратино".

Пресс-конференции, которые проводили Деркач, Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик, сказал он, проводились с целью дискредитации власти Украины и Джо Байдена, как кандидата в президенты США.

Также свидетель рассказал, что в период с 2019 по 2022 годы передал Деркачу от 10 до 15 млн долларов за сотрудничество с ГРУ РФ. По его мнению, эти средства Деркач также передавал Дубинскому и Кулику.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть главного разведывательного управления генерального штаба Российской Федерации, куда входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении депутата начато досудебное расследование.

19 мая 2020 года СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В августе 2020 года, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.