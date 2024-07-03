Минобороны предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов для ВСУ

В течение июня 2024 года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.

Сообщается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонны.

Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено к обеспечению личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонны.

Среди основных причин недопуска выделяют:

несоответствие требованиям нормативных документов - государственных стандартов Украины (ДСТУ) и технических условий (ТУ);

отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов; нарушение маркировки или ее отсутствие;

просроченные пищевые продукты и тому подобное.

В соответствии с законодательством Украины продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.