Минобороны предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов для ВСУ
В течение июня 2024 года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.
Сообщается, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонны.
Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено к обеспечению личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонны.
Среди основных причин недопуска выделяют:
- несоответствие требованиям нормативных документов - государственных стандартов Украины (ДСТУ) и технических условий (ТУ);
- отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов; нарушение маркировки или ее отсутствие;
- просроченные пищевые продукты и тому подобное.
В соответствии с законодательством Украины продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.