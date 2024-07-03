Шольц: Германия никогда не поддержит перемирие, за которым стоит капитуляция Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поддержит такое прекращение огня, которое будет иметь целью капитуляцию Украины. Со ссылкой на ntv, сообщает Европейская правда.

В Бундестаге во время вопросов к правительству речь шла, в том числе и об Украине. На вопрос депутата от Левой партии Гезине Лотш, когда может быть достигнуто прекращение огня, канцлер раскритиковал "мирное предложение" лидера РФ Владимира Путина.

"По моему мнению, прекращение огня, которое имеет целью капитуляцию Украины, мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии" , - ответил Шольц.

Шольц назвал предложение Путина странным. Хозяин Кремля сказал, что будет готов к прекращению огня, "если Украина также согласится на дальнейшие аннексии".

По словам канцлера, это показывает, "насколько цинично там мыслят, и что российский лидер не намерен прекращать свою захватническую войну". Путин говорит о мирных переговорах только для того, чтобы продолжать войну.

"Мы этого не допустим" , – уверяет Шольц.

Лотш также спросила, дает ли канцлер Олаф Шольц "гарантию", что Германия не станет стороной войны. Он ответил утвердительно: "Да, я даю такую гарантию. Это то, что я отстаиваю как канцлер".