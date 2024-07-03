Трагичное ДТП с нацгвардейцем: cудье Тандыру продлили арест

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 31 августа 2024 года. Его обвиняют в смертельном ДТП на блокпосте в столице, в результате которого погиб боец Нацгвардии.﻿ Со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судьи, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 31 августа 2024 года включительно.

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр - в СИЗО.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

А в июне 2024 года Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра. ВРП оставила без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты.