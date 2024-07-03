ВСУ: Ситуация возле Часового Яра остается критически тяжелой

Обстановка в районе ответственности подразделений оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается критически тяжелой, бои с противником в Часовом Яру идут на границе канала "Северский Донец - Донбасс".﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу ОСУВ "Хортица", сообщает Украинская правда.

Военные отмечают, что интенсивность вражеских обстрелов не снизилась, россияне продолжают атаковать силами бывших заключенных из подразделений "шторм-V", десантников и спецназовцев.

За минувшие сутки было зафиксировано 257 минометных и артиллерийских обстрелов.

"Тактика противника следующая: доставляет свою пехоту в район леса, где оккупанты спешиваются, рассредоточиваются и пытаются штурмовать позиции наших защитников.

Армия врага артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, "Ланцетами" прикрывает проведение своих штурмовых действий.

За прошедшие сутки на направлении был проведен 51 вражеский штурм, 9 из которых - на Часов Яр.