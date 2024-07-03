Байден после дебатов колеблется, продолжать ли участие в выборах - NYT

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден усомнился в том, сможет ли продолжать предвыборную гонку. Это произошло после его дебатов с претендентом на пост президента Америки Дональдом Трампом. Со ссылкой на The New York Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным издания, Байден сказал одному из ключевых союзников о том, что он осознает, что может потерять свою кандидатуру, если в ближайшие дни не сможет убедить общественность в своей пригодности для должности после неудачных результатов дебатов прошлого года.

"Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия до конца выходных, мы будем в другом месте" , – сказал собеседник NYT.

Отмечается, что этот разговор Байдена со своим союзником является первым обнародованным свидетельством того, что он серьезно размышляет над тем, сможет ли он возобновиться после выступления на прениях с Трампом.

На днях состоялись прения перед президентскими выборами в США, в которых приняли участие действующий лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Как показал опрос, по результатам дебатов, Байден показал худший результат, чем ожидалось.

Следует добавить, что ни Байден, ни Трамп еще официально не были избраны кандидатами от своих партий.

А сегодня стало известно, что вице-президент США КамалаГаррис считают самой вероятной альтернативой взамен Джо Байдену, если он решит сняться с выборов президента.