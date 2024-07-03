За июнь в Украину было импортировано электроэнергии больше, чем за весь 2023 год

За июнь 2024 года в Украину было импортировано большее количество электроэнергии, чем за весь 2023 год. Это также самый большой месячный импорт за 10 лет.﻿ Об этом информирует аналитический центр DiXi Group со ссылкой на данные Energy Map, сообщает Экономическая правда.

В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год, когда было импортировано 806,4 тыс МВт-ч.

Кроме того, отмечается, что это самый большой месячный объем импорта за последние 10 лет

По результатам июня, наибольший объем электричества импортировано из Венгрии - 357,1 тыс МВт-ч или 42%.

Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.

Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.

По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.

Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.

В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.

Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.