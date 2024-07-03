Российские ДРГ продолжают попытки прорыва на Сумщину - ОВА

Российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться в Сумскую область, но Силы обороны их ликвидируют.﻿ Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает Цензор.НЕТ.

"Диверсионно-разведывательные группы систематически пытаются зайти на нашу территорию, и благодаря нашим пограничным войскам, нашим вооруженным силам, десятки этих диверсионных групп были уничтожены" , - рассказал чиновник.

В частности, по словам Артюха, российские ДРГ неоднократно пытались зайти в село Лукашевка Великописаревской громады.

"Были уничтожены десятки вражеских солдат, которые остались лежать в нашей украинской земле" , - рассказал руководитель ОВА.

Также украинские защитники атаковали врага вблизи села Журавка.

"В Журавке были попытки сконцентрировать небольшие подразделения, но враг получил адекватное действие со стороны наших Вооруженных сил" , - рассказал чиновник.

Артюх добавил, что ситуация на границе Сумщины под контролем Сил обороны. Также, по его словам, сейчас у врага нет сил, достаточных для масштабного наступления на Сумскую область.