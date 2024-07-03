Російські ДРГ продовжують спроби прориву на Сумщину - ОВА
Російські диверсійно-розвідувальні групи не залишають спроб прорватися в Сумську область, але Сили оборони їх ліквідовують. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Диверсійно-розвідувальні групи систематично намагаються зайти на нашу територію, і завдячуючи нашим прикордонним військам, нашим збройним силам, десятки цих диверсійних груп було знищено", - розповів посадовець.
Зокрема, за словами Артюха, російські ДРГ неодноразово намагалися зайти у село Лукашівка Великописарівської громади.
"Були знищені десятки ворожих солдатів, які залишились лежати в нашій українській землі", - розповів керівник ОВА.
Також українські захисники атакували ворога поблизу села Журавка.
"У Журавці були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав адекватну дію з боку наших Збройних сил", - розповів посадовець.
Артюх додав, що ситуація на прикордонні Сумщини під контролем Сил оборони. Також, за його словами, наразі у ворога немає сил, достатніх для масштабного наступу на Сумську область.