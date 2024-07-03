В Одессе мужчина обругал ветерана войны на протезах, теперь извиняется

В Одессе мужчина, который обругал врача-ветеринара и ветерана войны на протезах Алексея Притулу в среду 3 июля, попросил у него прощения. Видео в Telegram опубликовал депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко, сообщает Новое время.

По словам мужчины, он якобы не видел, что врач был на протезах, и теперь «жалеет о своем поступке».

«Я был с собакой и разъяренный, поэтому не хотел так сделать… Я зашел к вам в кабинет и мне показалось, что вы как-то не так со мной разговаривали» , — сказал мужчина Притуле.

Также мужчина начал говорить, что видео было «как-то не так снято», но он не на камеру «искренне просит прощения». На своей странице в Instagram Притула написал, что не принимает извинений.

Суспільне отмечает, что полиция составила админпротокол в отношении владельца собаки. В комментарии журналистам Притула сказал, что впервые столкнулся с таким случаем. Он сказал, что написал заявление в полицию и надеется, что дело «сдвинется».

Как ранее писали СМИ, одессит на видео — это Вадим Шевеленко. В Telegram-канале Как это вижу я говорится, что Шевеленко является владельцем компании Одессаспеценерго, которая фигурирует в расследованиях журналистов о распиле государственных средств на тендерах Николаевской ОГА. По состоянию на 2020 год он был советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором посетитель ветеринарной клиники с собакой после того, как увидел врача на протезах, выругался на него и вышел. На прием к врачу и ветерану войны РФ против Украины Алексею Притуле, который потерял на фронте обе ноги, пришел посетитель с собакой.

На видео видно, как он рассказывает врачу о проблеме собаки (подозрение на лишай). Ветеринар разворачивается осмотреть собаку и просит повернуть ее больной стороной для осмотра. Посетитель общается на русском языке.

«А вы не можете встать?», — говорит владелец собаки и видит протез вместо ног у врача, — «Пошел ты на х*й тогда… П***р б**», — говорит он и уходит.