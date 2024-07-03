В Одесі чоловік вилаяв ветерана війни на протезах, тепер вибачається

В Одесі чоловік, який облаяв лікаря-ветеринара й ветерана війни на протезах Олексія Притулу у середу 3 липня, попросив у нього вибачення. Відео у Telegram опублікував депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко, повідомляє Новое время.

За словами чоловіка, він нібито не бачив, що лікар був на протезах, і тепер «шкодує про свій вчинок».

«Я був із собакою і розлючений, тому не хотів так зробити… Я зайшов до вас до кабінету і мені здалося, що ви як ﻿﻿ ось не так зі мною розмовляли» , — сказав чоловік Притулі.

Також чоловік почав говорити, що відео було «якось не так зняте», але він не на камеру «щиро просить вибачення». На своїй сторінці в Instagram Притула написав, що не приймає вибачень.

Суспільне зазначає, що поліція скала адмінпротокол стосовно власника собаки. У коментарі журналістам Притула сказав, що вперше стикнувся з таким випадком. Він сказав, що написав заяву у поліцію й сподівається, що справа «зрушиться».

Як раніше писали ЗМІ, одесит на відео — це Вадим Шевеленко. У Telegram-каналі Як це бачу я йдеться, що Шевеленко є власником компанії Одесаспеценерго, яка фігурує у розслідуваннях журналістів про розпил державних коштів на тендерах Миколаївської ОДА. Станом на 2020 рік він був радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше у мережі опублікували відео, на якому відвідувач ветеринарної клініки із собакою після того, як побачив лікаря на протезах, вилаявся на нього і вийшов. На прийом до лікаря і ветерана війни РФ проти України Олексія Притули, який втратив на фронті обидві ноги, прийшов відвідувач із собакою.

На відео видно, як він розповідає лікарю про проблему собаки (підозра на лишай). Ветеринар повертається оглянути собаку, і просить повернути собаку хворим боком для огляду. Відвідувач спілкується російською мовою.

«А ви не можете встати?», — говорить власник собаки і бачить протез замість ніг у лікаря, — «Пішов ти на х*й тоді… П***р б**», — говорить він і йде геть.