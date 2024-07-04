Deep State: Оккупанты захватили два села в Донецкой области
За сутки враг продвинулся и оккупировал села Сокол и Восход в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Deep State, сообщает Украинская правда.
Кроме этого, россияне продвинулись в Сотницком Казачке на Харьковщине, Северном в Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеновка и Новопокровское в Донецкой области.
Также продвижение зафиксировано в Северном в Донецкой области, возле сел Дружба, Евгеновка и Новопокровское в Донецкой области.
Ранее аналитики проекта Deep State сообщали о захвате оккупантами микрорайона "Канал" в городе Часов Яр.