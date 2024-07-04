Deep State: Окупанти захопили два села на Донеччині

За добу 3 липня ворог просунувся та окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Deep State, повідомляє Українська правда.

Окрім цього, росіяни просунулися в Сотницькому Козачку на Харківщині, Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

Раніше аналітики проєкту Deep State повідомляли про захоплення окупантами мікрорайону "Канал" в місті Часів Яр.