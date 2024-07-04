Россияне запустили на Киев "Шахеды", их уничтожила ПВО на подступах к столице – КГВА

Ночью 4 июля российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили "Шахеды" на подступах к столице.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Противник запустил свои дроны с территории Курской области РФ, а в Киев беспилотники приближались волнами и по разным направлениям. Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до самого Киева не долетел. Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице" , – говорится в сообщении.

По предварительной информации, без жертв и разрушений.

Ранее Воздушные силы предупреждали об ударных беспилотниках на севере Украины.