Росіяни запустили на Київ "Шахеди", їх знищила ППО на підступах до столиці – КМВА

Уночі 4 липня російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Сили ППО знищили "Шахеди" на підступах до столиці.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Противник запустив свої дрони з території Курської області РФ, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці" , – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, без жертв та руйнувань.

Раніше Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі України.