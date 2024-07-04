Ракетная атака на Днепр: количество погибших возросло до шести

По состоянию на утро четверга, известно о шести погибших в результате ракетной атаки на Днепр 3 июля.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время вчерашней атаки на город. В общей сложности погибли шесть человек" , – сообщил он.

Также в ОВА сообщили о еще одной погибшей в результате удара по Днепру 28 июня.

"Ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара" , - отметил Лысак.

Напомним, вечером 28 июня армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Сначала было известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. 2 июля спасатели извлекли тело женщины из-под завалов жилого дома, и количество жертв возросло до 2.

Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения. Впоследствии количество жертв возросло до 5, а раненых – до 53.