Ракетна атака на Дніпро: кількість загиблих зросла до шести

Станом на ранок четверга, відомо про шістьох загиблих внаслідок ракетної атаки на Дніпро 3 липня.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей" , – повідомив він.

Також в ОВА повідомили про ще одну загиблу внаслідок удару по Дніпру 28 червня.

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару" , – зазначив Лисак.

Нагадаємо, ввечері 28 червня армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Спершу було відомо про одну загиблу людину та 12 поранених. 2 липня рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, тож кількість жертв зросла до 2.

Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення. Згодом кількість жертв зросла до 5, а поранених − до 53.