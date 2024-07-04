В ГПСУ заявили о росте количества дерзких попыток пересечь границу

За последнее время стало гораздо больше попыток незаконно пересечь границу группами. В этом способствуют дельцы, которые берут у них за такие "услуги" немалые деньги.﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек, это может быть 30 человек. Рекордную группу задерживали в количестве 47 человек" , - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что "способствуют" гражданам в этом преступные группы, получающие за это огромные средства - от 3 до 12 тысяч долларов.

"Есть случаи, когда уже при фильтрации самих нарушителей устанавливаем, что они платили и по 18-20 тысяч долларов" , - отметил спикер ГПСУ. ﻿

В Украине с 24 февраля 2022 действует мобилизация и военное положение. В связи с этим мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу, за исключением отдельных случаев. На этом фоне в Украине начали появляться схемы незаконного выезда за границу.