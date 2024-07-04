У ДПСУ заявили про зростання кількість зухвалих спроб перетнути кордон

За останній час стало значно більше спроб незаконно перетнути кордон групами. У цьому сприяють ділки, які беруть в них за такі "послуги" немалі гроші.﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Це може бути 10 осіб, це може бути 20 осіб, це може бути 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб" , - зауважив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що "сприяють" громадянам у цьому злочинні групи, які отримують за це величезні кошти - від 3 до 12 тисяч доларів.

"Є випадки, коли вже під час фільтрації самих порушників встановлюємо, що вони платили і по 18-20 тисяч доларів" , - зазначив речник ДПСУ.

В Україні з 24 лютого 2022 року діє мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїжджати за кордон, за винятком окремих випадків. На тлі цього в Україні почали з'являтись схеми незаконного виїзду за кордон.