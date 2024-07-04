Зеленский не будет снова баллотироваться при условии низкого рейтинга – источники

Пока у соратников президента Владимира Зеленского нет полной уверенности, что он решит оставаться в политике и идти на выборы. Все будет зависеть от того, как в обществе воспримут формат окончания войны, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Если большинство посчитает, что мы проиграли, и Зеленский в этом виноват - он не пойдет. Он точно не будет, как Порошенко или тем более Ющенко, - идти на выборы, чтобы набрать 5-10% голосов. И в 2019 не пошел бы, если бы еще до старта не было базового рейтинга. А если большинство решит, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили" - тогда да, пойдет" , - рассказывает источник в окружении главы государства.

По словам другого собеседника, у Зеленского была мечта: закончить войну уверенной, несомненной победой - и на этой волне уйти из политики. Но, конечно, в нынешних условиях абсолютная победа Украины невозможна без появления какого-то "черного лебедя" глобального масштаба. А это очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов.

Напомним, в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев. Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев, не доверяют 37,8%., доверия-недоверия составляет 16,0%.

В январе президенту доверяли почти 70% граждан, а баланс доверия-недоверия Зеленскому составил 44,5%.