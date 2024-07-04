Close button

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества
Фото: User 699/wikimedia

Сегодня, 4 июля, Беларусь официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято во время саммита в Казахстане, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметил Александр Лукашенко, ШОС для Беларуси якобы является стратегической перспективой.

"Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и другой инфраструктуры", - добавил он.

Шанхайская организация сотрудничества

Основу ШОС было заложено лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Сначала организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.

Также в течение последующих лет в ШОС вступили:

  • Индия;
  • Пакистан;
  • Иран.

Основными целями организации являются:

  • укрепление взаимного доверия между странами-членами;
  • развитие сотрудничества с целью поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе;
  • совместная борьба с терроризмом;
  • развитие экономического сотрудничества;
  • расширение культурного взаимодействия.

Также следует добавить, что на днях во время саммита ШОС состоялась встреча лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина.

Новости

Популярные темы форума

analytics