Білорусь стала повноправним членом Шанхайської організації співробітництва

Сьогодні, 4 липня, Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рішення було ухвалено під час саміту в Казахстані, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив Олександр Лукашенко, ШОС для Білорусі нібито є стратегічною перспективою.

"Насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній взаємодії, розвитку транспортно-логістичної, інформаційно-комунікаційної та іншої інфраструктури" , - додав він.

Шанхайська організація співробітництва

Основу ШОС було закладено лідерами Росії, Китаю, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану у 1996-му році. Спочатку організація називалась "Шанхайська п'ятірка", втім вона була перейменована у 2001 році після вступу Узбекистану.

Також протягом наступних років до ШОС вступили:

Індія;

Пакистан;

Іран.

Основними цілями організації є:

зміцнення взаємної довіри між країнами-членами;

розвиток співробітництва з метою підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні;

спільна боротьба з тероризмом;

розвиток економічного співробітництва;

розширення культурної взаємодії.

Також варто додати, що днями, під час саміту ШОС відбулась зустріч лідера Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна.