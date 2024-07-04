YouControl: Закрытие ФЛП возросло на 54%, а компаний – на 15%

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Прирост закрытия ФЛП составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий, сообщает YouControl.Market.

Где закрывали больше всего ФЛП?

Почти 92 тысячи ФЛП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше чем за тот же период 2023 года. Больше всего предпринимателей закрылось в мае и январе – более 16 тысяч ежемесячно.

Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев – более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысяч, 3,8 тысяч – в Одессе, 3,3 тысяч – в Днепре и 2,8 тысяч – во Львове.

Среди общин лидерами с наибольшим количеством закрытых ФЛП стали: Криворожская (Днепропетровская область) – 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) – 780 и Белоцерковская (Киевская область) – почти 600.

Мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысяч (52%) – мужчины.

Больше ФЛП закрыли в секторах розничной торговли – более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий – почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг – 9,7 тысячи (60,8 %).

Где и какие компании прекращали деятельность чаще всего?

Более 1,5 тысяч компаний прекратили деятельность за первое полугодие 2024 года. Прирост закрытия составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего предприятий закрыли в Киеве – более 200. Среди областей лидерами по закрытию стали Днепропетровская – 187, Львовская – 127 и Запорожская – 96.

Среди общин больше компаний закрывали в Криворожской (Днепропетровская область) - 42, Каменской (Днепропетровская область) - 18 и Броварской (Киевская область) - 15.

Секторами лидерами по количеству закрытых предприятий стали оптовая торговля – 194 компании, сделки с недвижимостью – 148 и строительство – 95.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФЛП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года. За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФЛПов.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк объясняет:

"Как ни парадоксально, но тренд на увеличение количества закрытия бизнеса не всегда является свидетельством исключительно негативных тенденций в экономической жизни страны. Во-первых, увеличение закрытия происходит на фоне роста количества регистраций новых компаний и ФЛП, а значит, это в комплексе свидетельствует об активизации деловой жизни на третий год полномасштабной войны.