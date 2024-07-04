Следующие 48 часов будут решающими для президентской кампании Байдена – CNN

Американский президент Джо Байден сегодня собрал всю семью, чтобы в течение следующих 48 часов решить дальнейшую судьбу своей карьеры.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Сегодня, 4 июля, в США отмечают национальный праздник - День независимости. По данным CNN, президент соберет в Белом доме сегодня всех членов семьи, которые будут иметь решающее значение для его будущих обсуждений по переизбранию на должность - ему крайне необходим день медленных новостей, который бы позволил ему перегруппироваться для потенциально наиболее критических 48 часов его политической карьеры.

В пятницу на этой неделе Байден даст интервью телеканалу ABC News, которое сейчас выглядит даже большим вызовом, чем дебаты с бывшим президентом Дональдом Трампом, прошедшие на CNN, учитывая то, что ему нужно прибегнуть к ловкому и мощному исправлению.

Прекращение предвыборной кампании Байдена, как и каждое его публичное выступление сейчас, будет анализироваться на любые ошибки или признаки уязвимости, которые поддерживают впечатление, которое Байден создал для себя на сцене дебатов, как об ослабленном главнокомандующем.

Дебаты Байдена и Трампа

В конце прошлого месяца в США состоялись прения между претендентами на место президента США. На сцене встретились бывший президент Дональд Трамп и нынешний - Джо Байден.

После проведенных дебатов Белый дом заявил, что это была "плохая ночь" для Байдена, однако подчеркнул, что он все еще может баллотироваться.

Семья Байдена, несмотря на тяжелые дебаты, все же призвала его остаться в предвыборной гонке. Однако сам президент усомнился в участии в выборах.

Более того, по данным западных СМИ, демократы обсуждали возможность требования к Байдену сняться с выборов.