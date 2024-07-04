Путин: Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной

Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска не будут прекращать огонь в Украине, потому что кремлевский лидер якобы не уверен в том, что тоже самое сделает Украина, а также считает "бессмысленным" обращаться к Верховной Раде, чтобы вести переговоры, вто же время его не устраивают и посредники, сообщает Украинская правда.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно" , – сказал Путин.

По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".

Путин начал врать о том, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил о каких шагах идет речь.

По словам Путина, он снова якобы столкнулся с обманом, потому что "все (обусловленные отводом войск) договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку".

Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно к Верховной Раде", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконной власти в Украине.

"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, (но) исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно" , - посетовал Путин.

Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников.