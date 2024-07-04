Путін: Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська не припинятимуть вогонь в Україні, бо кремлівський лідер начебто невпевнений у тому, що теж саме зробить Україна, а також вважає "безглуздим" звертатись до Верховної Ради, щоб вести переговори, водночас його не влаштовують і посередники, повідомляє Українська правда.

"Нам потрібно домогтися того, щоб противна сторона погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе" , – сказав Путін.

За його словами, "Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною, оскільки не впевнена у відповідних діях Києва".

Путін почав брехати про те, що начебто існували домовленості про відведення російських військ від Києва у 2022 році, "однак кроків у відповідь із боку України не було". Лідер Кремля не уточнив про які кроки йдеться.

За словами Путіна, він знову начебто зіткнувся з обманом, бо "усі (зумовлені відведенням військ) домовленості, досягнуті в Стамбулі, були викинуті в смітник".

Також Путін заявив, що "вважає безглуздим звертатися безпосередньо до Верховної Ради", оскільки більшість її депутатів підпорядковуються, як вважає правитель країни-агресора, незаконній владі в Україні.

"Усі повноваження мають перейти до Ради, але вона ці повноваження не бере на себе. Тому звернутися, звісно, можна, (але) виходячи з практичної ситуації і з того, що відбувається в реальному житті, це більш-менш безглуздо" , - поскаржився Путін.

Крім того, Путін сказав, що не хоче вести переговори через посередників.