Путін: Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною
Правитель Росії Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська не припинятимуть вогонь в Україні, бо кремлівський лідер начебто невпевнений у тому, що теж саме зробить Україна, а також вважає "безглуздим" звертатись до Верховної Ради, щоб вести переговори, водночас його не влаштовують і посередники, повідомляє Українська правда.
"Нам потрібно домогтися того, щоб противна сторона погодилася зробити такі кроки, які були б незворотними і були прийнятними для Російської Федерації. Припинення вогню без досягнення цієї домовленості неможливе", – сказав Путін.
За його словами, "Росія не може погодитися на припинення вогню з Україною, оскільки не впевнена у відповідних діях Києва".
Путін почав брехати про те, що начебто існували домовленості про відведення російських військ від Києва у 2022 році, "однак кроків у відповідь із боку України не було". Лідер Кремля не уточнив про які кроки йдеться.
За словами Путіна, він знову начебто зіткнувся з обманом, бо "усі (зумовлені відведенням військ) домовленості, досягнуті в Стамбулі, були викинуті в смітник".
Також Путін заявив, що "вважає безглуздим звертатися безпосередньо до Верховної Ради", оскільки більшість її депутатів підпорядковуються, як вважає правитель країни-агресора, незаконній владі в Україні.
"Усі повноваження мають перейти до Ради, але вона ці повноваження не бере на себе. Тому звернутися, звісно, можна, (але) виходячи з практичної ситуації і з того, що відбувається в реальному житті, це більш-менш безглуздо", - поскаржився Путін.
Крім того, Путін сказав, що не хоче вести переговори через посередників.
"Ми завжди виступали за переговори, ви це добре знаєте, ми ніколи від них не відмовлялися. Питання тільки в тому, що остаточно завершити конфлікт (війну в Україні – ред.) за допомогою посередників і тільки через них мені видається малоймовірним", - заявив Путін.