ПВО сбила все "Шахеды", которыми ночью оккупанты атаковали Украину

В ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили все 32 ударных беспилотника, которые запустили оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запускали "Шахеды" из районов Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях" , – говорится в сообщении.

Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.