ППО збила всі "Шахеди", якими вночі окупанти атакували Україну

У ніч на 5 липня російські війська атакували Україну "Шахедами". Сили ППО збили всі 32 ударні безпілотники, які запустили окупанти.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запускали "Шахеди" з районів Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.