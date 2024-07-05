Орбан прибыл в Москву – представитель правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с "миротворческим" визитом. Об этом представитель правительства заявил информационному агентству MTI, сообщает Европейская правда.

Представитель Берталан Хаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии" и встретится с правителем России Владимиром Путиным.

Также журналисты отследили, что самолет Airbus 604, который венгерский премьер часто использует для поездок за границу, вылетел из Венгрии сразу после его утреннего интервью и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Перед вылетом Орбан в эфире государственному радио заявил, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

Напомним, слухи о возможности визита Орбана в Москву появились еще в четверг и вызвали бурную реакцию, поскольку в настоящее время Венгрия является председательствующей страной в Совете ЕС.