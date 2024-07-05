Орбан прибув до Москви – речник уряду Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви з "миротворчим" візитом. Про це речник уряду заявив інформаційному агентству MTI, повідомляє Європейська правда.

Речник Берталан Гаваші заявив, що Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії" та зустрінеться з правителем Росії Владіміром Путіним.

Також журналісти відстежили, що літак Airbus 604, який угорський прем’єр часто використовує для поїздок за кордон, вилетів з Угорщини одразу після його ранкового інтерв’ю та приземлився у московському аеропорту "Внуково".

Перед вильотом Орбан в ефірі державному радіо заявив, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Нагадаємо, чутки про можливість візиту Орбана до Москви з’явилися ще у четвер та викликали бурхливу реакцію, оскільки на даний час Угорщина є головуючою країною у Раді ЄС.