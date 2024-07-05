Мировые цены на продовольствие в июне почти не изменились - ООН

Мировые цены на продовольствие в июне 2024 года не изменились, поскольку рост международных котировок на растительные масла, сахар и молочные продукты компенсировал снижение котировок на зерновые.﻿ Об этом свидетельствуют данные продовольственного агентства ООН (ФАО), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индекс цен на продовольствие ФАО, в июне составил в среднем 120,6 пункта, что соответствует пересмотренному показателю за май. Сейчас индекс на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,0% в июне по сравнению с маем, при этом котировки на фуражное зерно, пшеницу и рис снизились, что отчасти обусловлено улучшением перспектив производства в основных странах-экспортерах.

Индекс цен на растительные масла ФАО, напротив, вырос на 3,1% с мая, чему способствовало оживление мирового импортного спроса на пальмовое масло и устойчивый спрос со стороны биотопливного сектора в Америке на соевое и подсолнечное масла.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,9% с мая после трех последовательных ежемесячных спадов, в значительной степени из-за опасений по поводу вероятного влияния неблагоприятных погодных условий и муссонов на производство в Бразилии и Индии.

Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 1,2%, при этом международные котировки на масло достигли 24-месячного максимума на фоне возросшего мирового спроса на краткосрочные поставки на фоне высоких розничных продаж, сезонного снижения поставок молока в Западной Европе и низких запасов в Океании.

Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, поскольку небольшой рост мировых цен на баранину, свинину и говядину почти компенсировал снижение международных цен на мясо птицы, вызванное сокращением предложения.

Рекордный урожай зерновых

ФАО также обновило свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году, теперь оценив его в 2 854 млн тонн, что является новым историческим максимумом.

Повышенные прогнозы объясняются лучшими перспективами урожая кукурузы в Аргентине и Бразилии, а также в Турции и Украине, что компенсирует понижение прогнозов для Индонезии, Пакистана и нескольких стран Южной Африки.

Прогноз производства пшеницы также был повышен на основе лучших перспектив в Азии, в частности в Пакистане, который должен опередить ожидаемый спад в Российской Федерации из-за неблагоприятных погодных условий в основных районах производства пшеницы в начале сезона.