Мужчина выпрыгнул из поезда на границе с Польшей – ГПСУ

Украинские пограничники обнаружили возле границы с Польшей мужчину со сломанной ногой и разбитой головой. Он спрыгнул с поезда в попытке сбежать из страны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По данным ГПСУ, мужчину нашли в 2 километрах от границы с Польшей. После предоставления медицинской помощи он рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп, как ему посоветовали в одном из анонимных Telegram-каналов. Для незаконного пересечения границы он взял с собой спальник, каремат, трекинговые кроссовки, дождевик и веревку.