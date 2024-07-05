Чоловік вистрибнув з потяга на кордоні з Польщею – ДПСУ

Українські прикордонники виявили біля кордону з Польщею чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою. Він зістрибнув з потяга у спробі втекти з країни. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними ДПСУ, чоловіка знайшли за 2 кілометри від кордону з Польщею. Після надання медичної допомоги він розповів, що зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому порадили в одному з анонімних Telegram-каналів. Для незаконного перетину кордону він узяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, дощовик та мотузку.