Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины снова уменьшились

Международные резервы Украины на 1 июля 2024 года по предварительным данным составили 37 894,2 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В июне резервы уменьшились на 1,14 млрд долларов США или 2,9%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных ОВГЗ.

Международные резервы Украины снижаются третий месяц подряд.

2. Украинский банк привлек иностранного инвестора

Нидерландский фонд Good Growth Fund (DGGF), управляемый консорциумом Triple Jump и PwC, стал акционером Банка Львов. Объем капитала, инвестированного фондом, составляет 4,5 млн евро. Информация об этом была размещена на странице банка в социальной сети Facebook.

Это первый случай после начала полномасштабной войны, когда иностранный инвестор обратился в Национальный банк и получил разрешение на существенное участие в капитале украинского банка.

Общий прирост капитала Банка Львов составил 5,5 млн евро. Кроме DGGF, еще 1 млн евро внес самый крупный акционер банка – швейцарская компания responsAbility Participations.

3. ПУМБ озаботился проблемами энергонезависимости бизнеса

Первый украинский международный банк (ПУМБ) предложил украинским предприятиям новую кредитную программу для повышения энергонезависимости и бесперебойной работы бизнеса при отключении электроснабжения.

Согласно условиям программы, владельцы малого и среднего бизнеса смогут оформить в ПУМБ кредиты до 10 млн грн на срок до 5 лет для приобретения дополнительных источников электроэнергии без первоначального взноса и комиссий. Кроме того, в течение первого года по такому кредиту будет действовать льготная процентная ставка и гибкий график погашения задолженности по кредитному договору.

Также банк готов поддерживать и компании крупного бизнеса.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

Банк Глобус с 1 августа по 31 декабря 2024 года будет начислять 5% годовых на остаток собственных средств по карте Globus Plus Light.

Аккордбанк с 1 августа вносит изменения в следующие тарифные планы: «Зарплатный свободный», «Пенсионная карта», «Зарплатный 7%». С деталями можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.

Ощадбанк с 1 августа снизит процентную ставку по сберегательному счету «Мобильные сбережения» с 4 до 3% годовых. Для клиентов, которые получают зарплату на банковские карты, ставка не изменится и будет составлять 6% годовых.

С 5 августа вступает в действие новая редакция тарифов по картам Izibank, в которой банк меняет принцип начисления платы за обслуживание неактивного счета. За первый месяц обслуживания неактивного счета (по которому в течение трех календарных месяцев не было ни одной расходной операции, кроме списания комиссий и оплаты расчетно-кассового обслуживания) банк возьмет комиссию 50 грн, а плата за обслуживание за последующие месяцы будет возрастать на 50 грн каждый месяц (т.е. за второй – 100 грн, за третий – 150 грн, за четвертый – 200 грн и т.д.) Комиссия взимается только с остатка собственных средств и не может превышать 2000 грн за календарный год.

5. Аккордбанк изменил правила начисления кешбэка

С 1 июля клиенты, пользующиеся картой «Найкраща» с кредитным лимитом от 1000 грн, могут выбирать три категории кешбэка повышенного кешбэка вместо двух, как раньше. Кроме того, банк отменил начисление 0,5% стандартного кешбэка на операции, которые не входят в категории повышенного кешбэка.