Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України знову зменшились

Міжнародні резерви України на 1 липня 2024 року за попередніми даними склали 37 894,2 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У червні резерви зменшилися на 1,14 млрд. доларів США або 2,9%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних ОВДП.

Міжнародні резерви України знижуються третій місяць поспіль.

2. Український банк залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund (DGGF), керований консорціумом Triple Jump та PwC, став акціонером Банку Львів. Обсяг капіталу, інвестованого фондом, становить 4,5 млн. євро. Інформація про це була розміщена на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Це перший випадок після початку повномасштабної війни, коли іноземний інвестор звернувся до Національного банку та отримав дозвіл на суттєву участь у капіталі українського банку.

Загальний приріст капіталу Банку Львів становив 5,5 млн євро. Крім DGGF, ще 1 млн євро вніс найбільший акціонер банку - швейцарська компанія responsAbility Participations.

3. ПУМБ перейнявся проблемами енергонезалежності бізнесу

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) запропонував українським підприємствам нову кредитну програму для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи бізнесу за відключення електропостачання.

Згідно з умовами програми, власники малого та середнього бізнесу зможуть оформити у ПУМБ кредити до 10 млн грн на строк до 5 років для придбання додаткових джерел електроенергії без початкового внеску та комісій. Крім того, протягом першого року за таким кредитом діятиме пільгова відсоткова ставка та гнучкий графік погашення заборгованості за кредитним договором.

Також банк готовий підтримувати компанії великого бізнесу.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Банк Глобус з 1 серпня до 31 грудня 2024 року нараховуватиме 5% річних на залишок власних коштів за карткою Globus Plus Light.

Акордбанк з 1 серпня вносить зміни до наступних тарифних планів: «Зарплатний вільний», «Пенсійна картка», «Зарплатний 7%». З деталями можна ознайомитися на офіційному сайті банку.

Ощадбанк з 1 серпня знизить процентну ставку за ощадним рахунком «Мобільні заощадження» з 4 до 3% річних. Для клієнтів, які отримують зарплату на банківські картки, ставка не зміниться і становитиме 6% річних.

З 5 серпня набуває чинності нова редакція тарифів за картками Izibank, в якій банк змінює принцип нарахування плати за обслуговування неактивного рахунку. За перший місяць обслуговування неактивного рахунку (за яким протягом трьох календарних місяців не було жодної видаткової операції, крім списання комісій та оплати розрахунково-касового обслуговування) банк візьме комісію 50 грн., а плата за обслуговування за наступні місяці зростатиме на 50 грн. кожен місяць (тобто за другий – 100 грн, за третій – 150 грн, за четвертий – 200 грн тощо) Комісія стягується лише з залишку власних коштів та не може перевищувати 2000 грн за календарний рік.

5. Аккордбанк змінив правила нарахування кешбеку

З 1 липня клієнти, які користуються карткою «Найкраща» з кредитним лімітом від 1000 грн, можуть обирати три категорії кешбеку підвищеного кешбеку замість двох, як раніше. Крім того, банк скасував нарахування 0,5% стандартного кешбеку на операції, які не входять до категорії підвищеного кешбеку.