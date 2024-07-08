Байден: Я тот, кто остановил Путина

Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, кто остановил российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом сообщает ABC, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли эффективно работать в течение следующих четырех лет.

"Все, что я делаю. Вы знаете, что я не только провожу кампанию, я управляю миром... Джордж, я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина" , - сказал Байден.

На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимую медицинскую экспертизу, которая включала бы неврологические когнитивные тесты, действующий президент США ответил, что "каждый день" проходит когнитивный тест.

Напомним, что согласно информации Bloomberg, Джо Байден уменьшает разрыв с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах. Так, Трампа поддерживают 47% американцев, тогда как Байдена 45% даже несмотря на поражение на дебатах.