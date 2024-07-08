Во Франции после второго тура выборов произошли беспорядки

После оглашения предварительных результатов выборов в Париже и других городах Франции начались беспорядки.﻿ Об этом сообщает Le Figaro, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Scénes de liesse en directo à 20h, place de la République, o la manifestació de soutien à la Palestina est instantanément devenue un fête électorale que rejoignent de nomux electeurs du Nouveau frente populaire. pic.twitter.com/tbF27tINsA — Paul Sugy (@PaulSugy) Июль 7, 2024

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d'obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Després de los premiers échanges de politesse, las fuerzas del orden investiciendo la bordure orientale de la plaza de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ - Paul Sugy (@PaulSugy) Июль 7, 2024

Les antifas sont de sortie place de la République. pic.twitter.com/VUe7hIHrgQ — Paul Sugy (@PaulSugy) Июль 7, 2024

Отметим, что в Нанте также произошло столкновение с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального "Национального объединения".

Выборы в парламент Франции

Напомним, ранее в воскресенье 7 июля во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). По данным экзит-поллов, партия Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями, потерпела поражение - она на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Так, первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", а на втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона А партия Ле Пен "Национальное объединение".

Также стоит отметить, что, когда в конце июня в первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в Париже также произошли беспорядки.

Добавим, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.