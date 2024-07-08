Во Франции после второго тура выборов произошли беспорядки
После оглашения предварительных результатов выборов в Париже и других городах Франции начались беспорядки. Об этом сообщает Le Figaro, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".
Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.
Отметим, что в Нанте также произошло столкновение с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.
Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального "Национального объединения".
Выборы в парламент Франции
Напомним, ранее в воскресенье 7 июля во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). По данным экзит-поллов, партия Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями, потерпела поражение - она на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.
Так, первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", а на втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона А партия Ле Пен "Национальное объединение".
Также стоит отметить, что, когда в конце июня в первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в Париже также произошли беспорядки.
Добавим, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.