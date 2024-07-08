Ночная воздушная атака: ПВО сбила три ракеты

Ночью 8 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Украине. Силы ПВО сбили три крылатых ракеты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования: четырьмя Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – воздушное пространство Саратовской области РФ) и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков – Курская область РФ и оккупированный Крым).

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 3 крылатых ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях" , – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95. Около 1.30 они совершили пусковые маневры, а около 2.30 в воздушном пространстве страны зафиксировали первые группы ракет. Воздушная тревога продолжалась до 3:52.