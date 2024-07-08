Нічна повітряна атака: ППО збила три ракети

Уночі 8 липня війська РФ завдали ракетного удару по Україні. Сили ППО збили три крилаті ракети.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область РФ та окупований Крим).

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни зафіксували﻿ перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52.