Нічна повітряна атака: ППО збила три ракети
Уночі 8 липня війська РФ завдали ракетного удару по Україні. Сили ППО збили три крилаті ракети.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупанти атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування: чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ) та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Курська область РФ та окупований Крим).
"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у неділю ввечері з аеродрому "Оленья" в РФ злетіли 4 літаки стратегічної авіації Ту-95. Близько 1.30 вони здійснили пускові маневри, а близько 2.30 в повітряному просторі країни зафіксували перші групи ракет. Повітряна тривога тривала до 3.52.