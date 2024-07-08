По всей Украине воздушная тревога: россияне запустили ракеты (Обновлено)
Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы – по всей стране раздается воздушная тревога.
"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении! Кропивницкий – в укрытие!", – говорится в сообщениях Воздушных сил.
Также сообщают о ракете в Черниговской области, которая движется в юго-западном направлении.
9:57 Ракеты Николаевской области в северо-западном направлении. Позже добавили, что ракета двигается курсом в Кировоградскую область.
10:03 Еще скоростные цели на Кировоградщину в северо-западном направлении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
10:16 Крылатая ракета (КР) на севере Житомирщины в западном направлении!
10:20 Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области!
Угроза для Киевской области!
10:21 Киев - в укрытие!
10:24 КР на Ровенщине в юго-западном направлении.
10:25 КР на севере Винницкой области курсом на запад!
10:26 Кинжал на Сумщине - через Черниговщину в юго-западном направлении!
10:33 КР на Житомирщине изменила курс на Киевщину!
10:34 КР на Черкасщине в юго-западном направлении!
10:35 КР с юга в направлении Кривого Рога!
10:37 Ракета в направлении Днепра!
10:39 Киев - находитесь в укрытиях!
10:41 Скоростная цель с юга на Кривой Рог! Далее - в Черкасской области в северо-западном направлении.
10:43 Пуск Кинжала! Киев - находитесь в укрытиях!
10:47 Ракета на Днепр! Находитесь в укрытиях