По всей Украине воздушная тревога: россияне запустили ракеты (Обновлено)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы – по всей стране раздается воздушная тревога.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении! Кропивницкий – в укрытие!" , – говорится в сообщениях Воздушных сил.

Также сообщают о ракете в Черниговской области, которая движется в юго-западном направлении.

9:57 Ракеты Николаевской области в северо-западном направлении. Позже добавили, что ракета двигается курсом в Кировоградскую область.

10:03 Еще скоростные цели на Кировоградщину в северо-западном направлении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:03

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

10:16 Крылатая ракета (КР) на севере Житомирщины в западном направлении!

10:20 Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области!

Угроза для Киевской области!

10:21 Киев - в укрытие!

10:24 КР на Ровенщине в юго-западном направлении.

10:25 КР на севере Винницкой области курсом на запад!

10:26 Кинжал на Сумщине - через Черниговщину в юго-западном направлении!

10:33 КР на Житомирщине изменила курс на Киевщину!

10:34 КР на Черкасщине в юго-западном направлении!

10:35 КР с юга в направлении Кривого Рога!

10:37 Ракета в направлении Днепра!

10:39 Киев - находитесь в укрытиях!

10:41 Скоростная цель с юга на Кривой Рог! Далее - в Черкасской области в северо-западном направлении.

10:43 Пуск Кинжала! Киев - находитесь в укрытиях!

10:47 Ракета на Днепр! Находитесь в укрытиях