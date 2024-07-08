По всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили ракети (Оновлено)
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунає повітряна тривога.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!", – йдеться в повідомленнях Повітряних сил.
Також повідомляють про ракету на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.
9:57 Ракети на Миколаївщині у північно-західному напрямку. Згодом додали, що ракета рухається курсом на Кіровоградщину.
10:03 Ще швидкісні цілі на Кіровоградщину у північно-західному напрямку.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
10:16 Крилата ракета (КР) на півночі Житомирщини у західному напрямку!
10:20 Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області!
Загроза для Київщини!
10:21 Київ - в укриття!
10:24 КР на Рівненщині у південно-західному напрямку.
10:25 КР на півночі Вінниччини курсом на захід!
10:26 Кинджал на Сумщині – через Чернігівщину у південно-західному напрямку!
10:33 КР на Житомирщині змінила курс на Київщину!
10:34 КР на Черкащині у південно-західному напрямку!
10:35 КР з півдня в напрямку Кривого Рогу!
10:37 Ракета в напрямку Дніпра!
10:39 Київ - перебувайте в укриттях!
10:41 Швидкісна ціль з півдня на Кривий Ріг! Далі – на Черкащині у північно-західному напрямку.
10:43 Пуск Кинджалу! Київ - перебувайте в укриттях!
10:47 Ракета на Дніпро! Перебувайте в укриттях