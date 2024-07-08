По всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили ракети (Оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунає повітряна тривога.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку! Кропивницький − в укриття!", – йдеться в повідомленнях﻿ Повітряних сил.

Також повідомляють про ракету на Чернігівщині, яка рухається у південно-західному напрямку.

9:57 Ракети на Миколаївщині у північно-західному напрямку. Згодом додали, що ракета рухається курсом на Кіровоградщину.

10:03 Ще швидкісні цілі на Кіровоградщину у північно-західному напрямку.

Мапа повітряних тривог станом на 10:03

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

10:16 Крилата ракета (КР) на півночі Житомирщини у західному напрямку!

10:20 Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області!

Загроза для Київщини!

10:21 Київ - в укриття!

10:24 КР на Рівненщині у південно-західному напрямку.

10:25 КР на півночі Вінниччини курсом на захід!

10:26 Кинджал на Сумщині – через Чернігівщину у південно-західному напрямку!

10:33 КР на Житомирщині змінила курс на Київщину!

10:34 КР на Черкащині у південно-західному напрямку!

10:35 КР з півдня в напрямку Кривого Рогу!

10:37 Ракета в напрямку Дніпра!

10:39 Київ - перебувайте в укриттях!

10:41 Швидкісна ціль з півдня на Кривий Ріг! Далі – на Черкащині у північно-західному напрямку.

10:43 Пуск Кинджалу! Київ - перебувайте в укриттях!

10:47 Ракета на Дніпро! Перебувайте в укриттях