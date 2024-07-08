В Киеве упали обломки ракет: проверяют информацию о погибшем (Обновлено)

В Соломенский район столицы, где упали обломки ракет, вызвали медиков, есть падение обломков также в Днепровском и Голосеевском районах, в столице продолжается воздушная тревога, киевлян просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

Сначала мэр сообщил, что в пригороде Киева работают силы ПВО, позже - о взрывах в самом Киеве и вызове "скорой".

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада едет на место" , – сообщил Кличко.

Попко сообщил о падении обломков в трех районах: Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В 10.54 Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе.

Информация о последствиях﻿ обстрела от КГВА:

в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском горят обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

В 11:05 Кличко сообщил о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали, двум - оказали помощь на месте.

Также проверяют информацию об одном погибшем.

﻿11:10 Мэр Киева сообщил﻿ о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения.