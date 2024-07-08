У Києві впали уламки ракет: перевіряють інформацію про загиблого (Оновлено)

У Солом'янський район столиці, де впали уламки ракет, викликали медиків, є падіння уламків також у Дніпровському та Голосіївському районах, у столиці триває повітряна тривога, киян просять залишатись в укриттях. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко в Telegram та очільник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик "швидкої".

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує" , – написав Кличко.

Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.

Інформація про наслідки﻿ обстрілу від КМВА:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

Об 11:05 Кличко повідомив про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували, двом - надали допомогу на місці.

Також перевіряють інформацію про одного загиблого.

﻿11:10 Мер Києва повідомив﻿ про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Станом на 11:23, уже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували, повідомив﻿ Кличко.