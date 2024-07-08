У Києві впали уламки ракет: перевіряють інформацію про загиблого (Оновлено)
У Солом'янський район столиці, де впали уламки ракет, викликали медиків, є падіння уламків також у Дніпровському та Голосіївському районах, у столиці триває повітряна тривога, киян просять залишатись в укриттях. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко в Telegram та очільник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
Спочатку мер повідомив, що у передмісті Києва працюють сили ППО, пізніше – про вибухи в самому Києві та виклик "швидкої".
"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує", – написав Кличко.
Попко повідомив про падіння уламків у трьох районах: Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
О 10.54 Кличко повідомив про вибух у Шевченківському районі.
Інформація про наслідки обстрілу від КМВА:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку.
Об 11:05 Кличко повідомив про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували, двом - надали допомогу на місці.
Також перевіряють інформацію про одного загиблого.
11:10 Мер Києва повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
Станом на 11:23, уже 9 постраждалих в різних районах столиці. Шістьох із них госпіталізували, повідомив Кличко.