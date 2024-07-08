Массированный удар РФ по Украине: погибли более 30 человек, из них 20 – в Киеве
В результате массированного обстрела Украины 8 июля известно о 31 погибшем, еще 125 — пострадали.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.
В частности, 20 человек погибли в Киеве, еще 61 человек получил ранения.
Также в результате атаки по украинским городам повреждены более 50 гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики", – отметили в МВД.