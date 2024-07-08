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Масований удар РФ по Україні: загинуло понад 30 людей, з них 20 – у Києві

Масований удар РФ по Україні: загинуло понад 30 людей, з них 20 – у Києві
Фото: ДСНС

В результаті масованого обстрілу України 8 липня відомо про 31 загиблого, ще 125 — постраждали. 

Про це повідомили﻿﻿ у міністерстві внутрішніх справ.

Зокрема 20 людей загинули у Києві, ще 61 людина отримала поранення.

Також внаслідок атаки по українських містах пошкоджені понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

"Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники", – зазначили в МВС.

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