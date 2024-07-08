В Киеве в результате попадания в жилой дом разрушен подъезд – мэр
В результате российского ракетного удара есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, пишет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.
"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушенный. Происходит эвакуация жителей", – говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Сообщается, что травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Позже мэр Киева с места происшествия сообщил, что речь идет о доме на Сырце, в нем разрушены примерно 17 квартир.
"Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы спасти", – сказал он.
Также, по его словам, поврежден дом напротив.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы − по всей стране звучала воздушная тревога. В Киеве и ряде других городов прогремели взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- В результате российского ракетного удара в Киеве 8 человек погибли и 15 пострадали, под завалами больницы Охматдет могут быть люди.