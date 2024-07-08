В Киеве в результате попадания в жилой дом разрушен подъезд – мэр

В результате российского ракетного удара есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, пишет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушенный. Происходит эвакуация жителей" , – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Сообщается, что травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Позже мэр Киева с места происшествия сообщил, что речь идет о доме на Сырце, в нем разрушены примерно 17 квартир.

"Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы спасти" , – сказал он.

Также, по его словам, поврежден дом напротив.

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